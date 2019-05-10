خالد الجندي: مهنة "بودي جارد البار" دفاع عن الباطل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التضحية من أجل أمر تافه أو التستر على أفعال غير أخلاقية تعد أمرا غير مقبول في الدين الإسلامي، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "DMC"، وذلك خلال تقسيره الآية الكريمة "وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ".

وأضاف "الجندي": "يعني إيه واحد يقف على بار عشان يحمي المخمورين أو يحمي الرقاصة، ده زيه زي اللي بيدافع عن الباطل دي مش بسالة، في ناس ضيعوا نفسهم من غير سبب ودافعوا عن الباطل، لما تلاقي باطل المفروض تبعد عنه، فكل هذا ليس من البسالة".