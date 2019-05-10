نشأت الديهي: "سيد القطب لم يُصلي الجمعة في حياته"

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإخواني سيد قطب كان يعتنق الفكر المتطرف عقب خروجه من السجن.

وقال الديهي، في برنامجه "بالورقة و القلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الخميس، أن سيد قطب خرج من السجن وهو يعتنق دينا جديدا.

وأوضح الديهي أن سيد قطب اعتبر جميع المواطنين كفرة، ويترتب على ذلك أن لا يأكلوا ذبيحتهم ولا يتزوجوا منهم ويستبيحونهم، لافتا إلى أن القيادي الإخواني علي عشماوي أكد في مذكراته أن هذا الاتجاه كان خطيرا للغاية.

وأشار "الديهي"، إلى أن عشماوي كتب في مذكراته أن سيد قطب لم يصلي صلاة الجمعة في حياته، قائلا: "علي عشماوي أكد في مذاكرته أن كان هناك مناقشة حامية بينه وبين سيد قطب، فطلب من الأخير أن يصلوا الجمعة حتى تهدأ الأمور، فرد قطب وقاله إنه (مش بيصلي الجمعة، لأن الجمعة سقطت طالما لم تقم الخلافة)، وعشماوي قال (أنا قبلت هذا الرأي على اعتبار أنه أعلم مني)".