قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عائلة الإخواني سيد قطب، كانت تعيش في جلباب التكفير.

وأضاف الديهي، خلال تقديم حلقة، الثلاثاء، من برنامجه "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن سيد قطب كان لديه شقيق اسمه "محمد" و شقيقتين"حميدة وأمينة"، والعائلة تنحدر من محافظة أسيوط من أم وأب بسطاء، وأن خال سيد قطب، اسمه "أحمد حسين"، وكان مثقفا للغاية ومتأثرا بأفكار الأديب عباس العقاد.

وتابع "الديهي": "سيد قطب وإخوته تأثروا كثيرًا بأفكار عباس العقاد في كل شيء إلا في رأيه فيما يخص أفكار مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا".

وأوضح"الديهي" أن محمد قطب شقيق سيد قطب كان له أفكارا تكفيرية أكثر من شقيقه، وألف كتابا بعنوان "هل نحن مسلمون؟" عام 1959 كفر من خلاله المجتمع بالكامل، واعتٌقل أكثر من مرة ثم سافر للسعودية عام 1971 ولم يعد منها مرة أخرى".

وعن مصير عائلة سيد قطب، عقب انتمائهم لتنظيم الإخوان، قال الديهي، إنه تم القبض على سيد قطب بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر حكم بإعدامه عام 1966.

وأوضح "الديهي"، أنه جرى القبض على حميدة قطب، وحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، حيث اتهمت بنقل معلومات وتعليمات من سيد قطب إلى زينب الغزالي، والمساهمة في لجنة لإعالة أسر المعتقلين، مشيرًا إلى أنها خرجت من السجن وتزوجت بعد ذلك الدكتور حمدي مسعود، وانتقلت معه للعيش بفرنسا، وتوفت عام 2012.

أما شقيقته أمينة قطب، فتزوجت من كمال السنانيري، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة ، ثم انتحر داخل السجن فجأه.