دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "السهام المارقة" حول أكثر من حدث، وهي بدء "عمار" بالبحث عن من يرسمون عبارات "لا للخوارج"، مفتشا كل البيوت، ومعاقبة كل مخطئ عقابا شديدا، ويجد الكثير من المخالفات بالمنطقة، منها وجود "ريسفير دش وإنترنت".

يحاول "شريف النجار أو حذيفة" إنقاذ بعض الناس من خلال إخفاء المخالفات عن "عمار" والذي يُنظر له نظرات بالشك في أمره.

يحاول "عمار" إقناع شقيقه بالانضمام إليه إلى معسكر الجماعة المتطرفة، ويتدخل والده في الأمر ويرفض بشكل قاطع.

يذهب "طلحة" لشراء امرأة من سوق النساء، وتقع عينه على "مريم" ويشتريها بعد محاولات كبيرة منها لإقناعه بواحدة أخرى، وتدخل معه وسط زوجاته الأربعة.