"شريف يتزوج أم أبي".. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "السهام المارقة"

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "السهام المارقة" حول التعرف أكثر عن الجماعة المتطرفة وكيف يعيشون؟، وتظهر كثير من المشاهد الأسرى وهم يتدربون على إطلاق الرصاص، ويتعرف "شريف النجار أو حذيفة" على "طلحة" أحد الموجودين بمعكسر الجماعة.

ويعلن "عمار" تزويج عددا كبيرا من الموجودين بالمعسكر، ويأتي دور "شريف" على التزوج فيقبل بالزواج من "أم أبي"، التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، والتي تحاول أن تتعرف عليه أكثر، وتقنع ابنها بزوجها الجديد، الرافض تماما لوجوده.

وتنتهي الحلقة على مشهد على إشارة مكتوب ضد الجماعة المتطرفة رسمها أحد الموجودين بالمعسكر، ويبحث "عمار" عن من قام بها للانتقام منه ومعاقبته.