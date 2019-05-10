قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خيه، خلال وجوده في واشنطن، إن الرسوم التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضها على سلع وبضائع صينية، لن تحل المشكلة وستضر بكل العالم، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن ليو خيه قوله: "وصلت إلى هنا بنية صادقة، وآمل أن يتم تبادل صريح للآراء. الجانب الصيني ينطلق من حقيقة أن الرسوم ليست الطريقة المناسبة لحل المشكلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، أن بكين "قوضت الصفقة" خلال المفاوضات التجارية، ووعد ترامب بزيادة الرسوم على السلع الصينية.

و في 5 مايو الجاري، أعلن ترامب، أنه سيزيد اعتبارا من 10 مايو، الرسوم المفروضة على سلع وبضائع صينية، من 10% إلى 25%، وذلك لأن المفاوضات التجارية مع الصين، تسير ببطء شديد.

وفي يوم 7 مايو، قال كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين مع الصين، روبرت لايتيزير، إن بكين تبتعد عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق في المشاورات حول القضايا التجارية، وأكد إمكانية فرض رسوم إضافية في 10 مايو على بضائع صينية.

واليوم أفادت وكالة "كيودو" اليابانية، بأن قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم على السلع الصينية، من 10٪ إلى 25٪ بقيمة 200 مليار دولار، دخل حيز التنفيذ.