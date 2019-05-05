أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن زيادة نسبة الرسوم الجمركية المقررة على الصين من 10%، إلى 25%، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن المحادثات التجارية مع الصين تمضي ببطء شديد، جاء ذلك عبر تغريده له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وذكر ترامب عبر موقع تويتر "كانت الصين تدفع رسوما إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 أشهر بنسبة 25 % على 50 مليار دولار من السلع التكنولوجية المتقدمة، ورسوما بنسبة 10 % على 200 مليار دولار من السلع الأخرى. وهذه المدفوعات مسؤولة جزئياً عن نتائجنا الاقتصادية الكبيرة. وسترتفع نسبة الـ 10 % إلى 25 % يوم الجمعة".

وقالت الدكتورة نادية حلمي، خبيرة الشؤون الصينية، إن قرار ترامب بزيادة الرسوم والتعريفات الجمركية على البضائع الصينة جاء بهدف زيادة الضغط على الجانب الصيني لفتح أسواقه بشكل كبير أمام البضائع الأمريكية.

وأضافت حلمي لـ"الوطن"، أن الرئيس الأمريكي يهدف من الضغط على بكين إدخال تعديلات بنيوية لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجية الأمريكية، وإعادة تصنيعها مرة أخرى وتقليدها، وهو ما يدخل في قانون سرقة الملكية الفكرية.

وأوضحت خبيرة الشأن الصيني أن التفسيرات بشأن أسباب الضغوط الأمريكية الحالية على الصين، تذهب في تفسير يعلل خطوة إدارة ترامب بزيادة الرسوم والتعريفات الجمركية من أجل الحصول على تعهدات من بكين بزيادة مشترياتها من المحاصيل الأمريكية، ووقف السرقة الصينية المزعومة للتكنولوجيا الأمريكية ونقلها وإعادة تصديرها مرة أخرى للعالم، مع توسيع صلاحية إمكانية وصول واشنطن إلى الأسواق المالية الصينية.

وأشارت إلى أنه من أهم تداعيات استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين هو ما حذر منه صندوق النقد الدولي من احتمالية أن يؤدي ذلك إلى ضرب الاقتصاد العالمي المرتبط جزئياً بحرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة تهدف من الرسوم الجمركية الجديدة زيادة الضغط على الصين، لمحاولة تخليها عن إعادة تصنيع التكنولوجية الأمريكية وتسويقها في عدد من الدول مما يؤثر بالسلب على الولايات المتحدة.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية لإلغاء الروسوم الجمركية المتعلقة بالصين في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ترامب قال في مارس الماضي، في مؤتمرصحفي إن " الولايات المتحدة لن تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.. ونحن لا نتحدث عن إلغائها (الرسوم الجمركية).. نحن نتحدث عن تركها فترة طويلة من الوقت لأننا يجب أن نتأكد إذا عقدنا صفقة مع الصين أنها ستوفي بها".

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه من المتوقع أن ترد الصين على هذه العقوبات بفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه إذا استمر الوضع على هذا النمط من المتوقع أن ينذر بحرب اقتصادية بين البلدين.