يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلا رمضانيا، مساء السابع عشر من شهر مايو الحالي، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

من المقرر أن يحضر حفل السحور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

علامة زار القاهرة مؤخرا للانتهاء من أغنيته الجديدة "ملك الرومانسية".