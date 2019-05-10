واصلت مساء أمس الخميس، مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الذي أطلقته المديرية مع بداية شهر رمضان الكريم بممشى أهل مصر، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وبحضور قيادات الدعوة بالمديرية.

وتحدث الشيخ محمود جميل محمود عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، عن حفظ النفس مقصدا من مقاصد الشريعة، وبين أن حفظ النفس يعد أهم مقاصد الشريعة لأن الجسد بنيان الله لعن الله من هدمه.

وأشار إلى أن الرسول الكريم أول من أرسى حقوق الإنسان، مضيفا: "الإنسان كل الإنسان دون النظر إلى عرقه ولونه وجنسه ودينه، لما ولا وقد أرسل الله نبيه رحمة للعالمين فرفع صلي الله عليه وسلم شعار السلام والأمن بين الناس جمعيا وأخمد دعوات التطرف والإرهاب، فقال (من حمل علينا السلاح فليس منا)".

واستشهد على ذلك من القرآن الكريم والسنة والنبويه بحرمة الاعتداء على النفس البشرية، ووضح عن كشف الزيف عن الجماعات الإرهابية التي قتلت الآلاف وشردت الاطفال تحت شعار الدين والدين منهم براء.

كما تحدث الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة عن شهر رمضان شهر القرآن الكريم، وطوف عن فضل القرآن وأهله وفضل قرأته في شهر رمضان بوجه خاص.