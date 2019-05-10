أختتم مطارنة وأساقفة إيبارشيات أمريكا الشمالية التابعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لقاءهم النصف سنوي لعام 2019 والذي عقد بكنيسة القديس مارمرقس الرسول، بولاية هونولولو، بإيبارشية لوس أنچلوس وهاواي في الولايات المتحدة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إنه شارك في أعمال اللقاء الذي بدأ الأحد الماضي، كل من: "الأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا دافيد أسقف نيويورك ونيوإنجلند، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميرلاند ووست فيرجينيا، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي، والأنبا أبراهام الأسقف العام لإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا كيرلس الأسقف العام لإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا، والأنبا بيزل الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا جريجوري الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة"، كما حضر اللقاء أيضًا الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتناول الاجتماع أمور الخدمة ومتابعة شئون الكنائس بأمريكا الشمالية، وترأس الأساقفة قداسات صلاة مشتركة.