تواضروس: نزرع تقاليد محبة مع الكنيسة الكاثوليكية ليكون أسلوب حياتنا

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، اليوم، إن الكنيستين القبطية والكاثوليكية تقابلت في أول لقاء بالتاريخ منذ قرون، وكان بالفاتيكان اللقاء الثاني لم يكن في نفس التاريخ عندما زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر سنة 2000، وتقابل مع البابا شنودة بعد 47 سنة من اللقاء الأول، وكان اللقاء الثاني في الفاتيكان يوم 10 مايو سنة 2013 وهذا اللقاء يمثل ذكريات مهمة وكان معي وفد كبير وقضينا وقت ممتع مع قداسة البابا فرنسيس في لقاءات عامة ولقاءات رسمية وشخصية وكانت أيام ممتعة ومليئة بالبركة.

وأضاف تواضروس، خلال لقاءه بوفد الكنيسة الكاثوليكية ببيت الكرمة بكنج مريوط بالإسكندرية: "تكلمنا معاً وكانت المحبة هي السائدة واقترحنا يوم 10 مايو وهو يأتي دائمًا بعد القيامة، واقترحنا أن يكون هذا اليوم يوم للمحبة الأخوية ويوم لتبادل المحبة، كم هي فرحتنا اليوم ونحن نصلي ونقرأ قراءات إنجيلية ونغني ترانيم روحية ونستمع لكلمات تعليمية.

وتابع: نتناول الأغاني معًا وندرس موضوع لتطوير فقرات اليوم كل هذا يشجعنا بالمحبة ثم كان لقائنا في روما يوم 10 مايو سنة 2013 كان لقاء حلو للغاية وكان في نهاية الجلسة مع البابا فرنسيس أتفقنا أننا نصلي شخصيًا من أجل بعضنا ومن أجل كنائسنا وأنا مازلت أصلي من أجله وربنا يبارك في الأسفار والرحلات التي يقوم بها في دول عربية ودول أرثوذكسية ودول كثيرة في العالم وكانت بركة أن يزورنا في مصر في 28 أبريل 2017.

وأوضح: "أنا أشكركم كثيرًا وفرحان برؤيتكم وفرحان بمشاركة الجميع وفرحان أن يكون بيننا حوار محبة اخوى حقيقي ونبنيه، وكما ذكر الأب دانى هذا سيصير تقليد وهذا تقليد جيد أن نحافظ علية".

واستطرد: "ما نصنعه الأن يا أخوتي الأحباء أننا نزرع هذه البذرة التي تنموا مع السنين وتكبر عبر الأجيال ومن عام لعام ويصير هذا الفكر وهذا التقليد أسلوب لحياتنا، أشكركم جميعًا وأرحب بكم وفرحان بتواجدكم".