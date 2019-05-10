انتقدت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الجمعة، القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بسبب تدريباتها العسكرية الأخيرة على منظومة الدفاع الأمريكي المتقدم "ثاد"، بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى على البحر الشرقي.

وحثت الإذاعة المركزية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة على وقف جميع "الأعمال العدائية"، وذلك في إشارة إلى التدريب على "ثاد" باعتباره "استفزازا عسكريا".وذكرت وكالة أنباء، يونهاب، الكورية الجنوبية، أن هذه الانتقادات جاءت بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بإجراء مناورات على توجيه ضربة طويلة المدى تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون.

ويعد هذا ثاني إطلاق لمقذوفات من قبل كوريا الشمالية منذ إطلاقها لمقذوفات قبالة ساحلها الشرقي، السبت الماضي، والذي وصفته بيونج يانج بأنها تدريبات روتينية ودفاعية. وقالت: "يتعين على الولايات المتحدة أن تعرف بوضوح أنها لا تستطيع كسب أي شيء بالقوة، ناهيك عن مفاجأتنا".