نشر البنك الدولي عبر موقعه، مقالا جديدا، لخبيره في مجال النقل، خافيير سييرا، أكد فيه أن آخر الأبحاث العالمية الموثوقة كشفت عن تسبب تلوث الهواء في وفاة 8.8 مليون شخص مبكرًا سنويًا على مستوى العالم، بما يعادل ضعف التقديرات السابقة، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

"سييرا" كتب في مقالِهِ، أنه على الرغم من أن تلوث الهواء ينشأ من مجموعة متنوعة من المصادر، فإن عوادم السيارات تعد من بين أكبر المساهمين في التلوث، في عالم تسود فيه المركبات ذات المحركات، ويأتي 96٪ من استخدام الطاقة في وسائل النقل من الوقود الأحفوري.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه موردو الوقود الأحفوري أن النفط سيظل مصدر الوقود المهيمن للتنقل خلال عام 2050 على الأقل، وبالتالي فإن المشكلة متوقع لها الاستمرار.