دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق الوطني.

وقالت اللجنة إن حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج تبين حجم جرائمها ضد الشعب الليبي، التي وصلت بالاستعانة بطيارين أجانب لقتل أبناء الشعب الليبي بوسائط الطيران والقصف الجوي، وفقا لها.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة جريمة الاستعانة بطيار أجنبي، واعتبار ذلك جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين.

وتخوض قوات الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في العاصمة الليبية "طرابلس"، لطرد كتائب مسلحة منها يتهما الجيش بالإرهاب.