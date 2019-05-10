قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن كنيسة السيدة العذراء ببرك الخيام بكرداسة في الجيزة، ضربت أروع أمثلة الوحدة الوطنية ووجهت رسائل قوية للخارج قبل الداخل خلال شهر رمضان الكريم، في مبادرتها الإنسانية التي وزعت من خلالها "شنط رمضان" على المسلمين مع تهنئتهم ومشاركتهم فرحتهم.

وأضاف والي، أن الأخوة المسيحيين بالجيزة ثبتوا للعالم أجمع أن روابط الأخوة والمحبة تجمع بين أبناء شعب مصر العريق، فالمسلم والمسيحي يعيش في تماسك وتشابك النسيج الوطني، مضيفاً أن هذه المبادرة تدل على تماسك أواصر المودة والمحبة بين الجميع تحت وطن واحد.