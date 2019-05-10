ماتيجي نخرج| حفلات شارموفرز ووائل جسار وأمسية شعرية لمحمود علاء الليلة

تزامنًا مع شهر رمضان وبعد يوم صيام شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور، وتقدم "الوطن" مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

حفل جاز باند، في "رووم آرت سبيس"، 10 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

أمسية شعرية للشاعر محمود علاء، في صوفي بوك ستور، 8 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

حفل وائل جسار، في خيمة سهراية، بفندق ترايمف، 10 مساء.

حفل فرقة المدفعجية، في خيمة الحارة، بـ"سكاي ريزوت" بالتجمع الخامس، 09:30 مساء.

حفل شارموفرز، في "على الطاولة"، 9 مساء.