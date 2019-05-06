تزامنًا مع شهر رمضان وبعد يوم صيام شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور، وتقدم "الوطن" مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

- عرض الفيلم الأسترالي الرومانسي الكوميدي "Ali’s Wedding" في علبة ألوان الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- ورشة إعداد ممثل كبار في ساقية عبدالمنعم الصاوي من الساعة 8:30 إلى 10:30 مساءً، قيمة الاشتراك 400 جنيه.

- "رووم آرت سبيس" تستضيف حفل كاريوكي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- دكة أضف تستضيف نادي الكتاب الصامت، الذي يناقش كتابا مختلفا كل أسبوع الساعة 7 مساءً، والدخول مجانًا.