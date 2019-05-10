أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، أن فرق الكشف بحملة "100 مليون صحة" مستمرة في عملها طوال شهر رمضان على فترتين صباحية ومسائية أثناء وبعد صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وصرف العلاج بالمجان للحفاظ على صحة سليمة للمواطنين.

وقال شاروبيم، إن الدقهلية تحتل صدارة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" منذ انطلاقها وحتى اليوم وحققت 88% من نسبة المستهدف وهذا يرجع إلى وعي أهلها وثقتهم في المبادرة وجهود مديرية الصحة والعاملين فيها من أطباء وتمريض وكافة الكوادر.

ومن جهته أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى صرف علاج فيروس سي بوحدات علاج الفيروسات الكبدية بالدقهلية لعدد 34 ألف مريض ممن تم الكشف عليهم وتأكدت إصابتهم وأن عدد من تم الكشف عليهم للأمراض غير السارية "الضغط، السكر" بمستشفيات الإحالة بالدقهلية بلغ 98 ألف مريض.