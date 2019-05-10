رفع جهاز النظافة بحي وسط في الإسكندرية، برئاسة اللواء سمير صدقي، اليوم، 32 طن مخلفات متنوعة بجوار محطة قطار الحضرة، و8 أطنان مخلفات ردم من شارع محمد وجيه بوابور المياه، و16طن قمامة من شارع بهارنج، و8 أطنان أتربة من شارع المدارس بالحضرة، و8 أطنان مخلفات متنوعة من شارع الشيخ سعدي بالحضرة.

كما تم رفع 4 أطنان مخلفات أشجار من شارع أمين فكري بمحطة الرمل استجابة للشكوى الواردة للحي، و4 أطنان مخلفات هدم عقار بشارع الباريزي بالإبراهيمية لفتح الشارع للمشاه.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي النظافة بالحي وتجميل شوارعه.