أجرى المهندس سميح عبد السميع إبراهيم وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة مرورية على شونة فارسكور لمتابعة توريد القمح، حيث جرى متابعة التوريد على مستوى المراكز بالمحافظة وكانت الكمية الموردة 961 كيلو و6391 طنا.

وعقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا لرؤساء أقسام الشؤون الزراعية والتشكيل العامل بمشروع كارت الفلاح بالمديرية والإدارات التابعة، والمهندس أحمد هيكل مدير المكتب الفني والمسؤول التنفيذي لمشروع كارت الفلاح بالمديرية.

جرى عرض موقف المشروع وما تم إنجازه خلال مراحل المشروع والتشديد على ضرورة الانتهاء من جميع التكليفات الصادرة بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن والتواصل المستمر مع المديرية لحل جميع المعوقات الخاصة بالمشروع.