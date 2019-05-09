قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، وعضوية المستشارين رفعت محمد اللواء ومحمد محمود سامي في القضية رقم 3618 جنايات دمياط الجديدة لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 550 لسنة 2018 م والمتهم فيها كلا من "أحمد. ج" و"محمد. إ" صديق الأول و"محمد. ج" شقيق الأول، بالقتل العمد لجلسة الأول من يوليو المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما وقعت مشادة كلامية بين كلا من "السيد. ش"، 21 عامًا، نجار، وصديقه "عبدالله. أ"، 21 عامًا، عامل بناء، و"أحمد. ج"، 19 عامًا، نجل رجل أعمال، والذي استعان بأصدقاء له بحوزتهم أسلحة بيضاء واعتدوا على الشابين.

أسفر ذلك عن مصرع "عبدالله. ا"، متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة وإصابة "السيد" بإصابات خطيرة متمثلة في تهتك في الرئتين ونزيف في الرئة.

وانتقلت قوات مباحث دمياط الجديدة برئاسة الرائد محمد مجاهد ومعاونه النقيب مصطفى ياسر، لمكان وقوع الحادث لضبط المتهم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3618 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2018 ميلاديًا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث استمعت لأقوال شهود العيان وأقارب الضحايا.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة لتقرر النيابة حبس المتهم وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد في الميعاد وطلب ضبط وإحضار شقيق المتهم الأول مع إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.