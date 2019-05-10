أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، بعد صلاة الجمعة، جولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير، والتي تمَّ تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التي وسَّعت حرم الطريق وأزالت المخلفات المتراكمة وأقامت سلسلة مشروعات خدمية للمواطنيين على جوانب الطريق.

ووجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة علي نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم، إذ تفقد الرئيس أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة الذي كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له.

وأدى الرئيس صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذي تمَّ تشييده حديثا بناءً على توجيهاته إيذاناً بافتتاحه رسميا، إذ يتسع لحوالي 400 مصلي وأطلق عليه "مسجد الحي القيوم".