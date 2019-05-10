تمويل يصل إلى 50 مليون جنيه.. تفاصيل الحصول على قرض "مشروعك" من 4 بنوك

تقدم وزارة التنمية المحلية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والشبابية والمحلية "مشروعك" بغرض تشجيع مشروعات الشباب الصغيرة، من خلال تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات، أو تمويل النشاط الجاري (خامات ومصروفات تشغيل)، أو تمويل مشروعات الثروة الحيوانية، أو تمويل المهن الحرة.

وتستعرض "الوطن" الحصل على قرض مشروعك من 4 بنوك، على النحو التالي:

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان خدماته التمويلية والاستشارية للراغبين ببدء مشروعاتهم بأسعار فائدة متميزة تناسب احتياجات العملاء من خلال 245 مقر تقريبًا بجميع محافظات مصر بنظام "الشباك الواحد"، يتواجد به ممثل للإدارة المحلية وممثل عن كل البنك وكذلك الجهات الحكومية صاحبة الحق في إصدار المستندات الرسمية لمزاولة النشاط، ومن خلال هذا المقر يقدم العميل جميع مستنداته بعد استيفاءها ويقوم بكافة معاملاته من خلال مكان واحد تسهيلًا على العملاء وتوفيرًا لوقتهم.

البنك الأهلي المصري

يمول البنك الأهلى في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة القائمة (من مليون جنيه حتى 50 مليون جنيه) والجديدة (من 50 ألف جنيه إلى اقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من 3 ملايين جنيه لغير الصناعية).

ويقدم البنك فترتي سداد وسماح بحد اقصى 10 سنوات متضمنة فترة سماح حدها الأقصى عام، وسعر عائد 5% سنويًا بسيط متناقص بدون عمولة.

المشروعات المستفيدة

كل الشركات والمنشآت الصغيرة وفقًا لمبادرة البنك المركزي (المبيعات/ الإيرادات السنوية من مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه) سواء منشآت فردية أو شركات (الجديدة والقائمة) فى كل القطاعات الاقتصادية، ويساهم العميل ذاتيًا بحد أدنى 10%.

البنك الزراعي المصري

ويقدم البنك الزراعي 3 شرائح للتمويل:

1- تمويل يصل إلى 25 ألف جنيه بفترة سداد 18 شهر وعائد تنافسي 28%.

2- تمويل أكبر من 25 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه، لتمويل القروض القصيرة ومتوسطة الأجل بحد أقصى 5 سنوات، متضمنة فترة سماح وحدها الأقصى عام، وسعر العائد 1%.

3- تمويل أكبرمن 2 مليون جنيه، وفقًا لما تسفر عنه دراسة المشروع.

بنك مصر

تتراوح قيمة القروض متوسطة الأجل من 250 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة، وتتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات متضمنًا فترة السماح تبعًا لطبيعة المشروع، وسعر العائد 5% بسيط متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة "طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري" سعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية.

ويمكنك الاطلاع على مقرات الشباك الأخضر من هنـــــا.