أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتين لتفريغ 3500 طن رخام و3100 طن حديد بميناء غرب بورسعيد.

وأوضح بيان للهيئة الإقتصادية أن السفينة ميناء غرب بورسعيد إستقبل السفينة ZAMZAM التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة NURI SONAY التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 135متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 3100 طن حديد بالميناء، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.