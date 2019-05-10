أكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ 22 كلية ومعهد تضمهم الجامعة، وسيؤدي 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في اللجان التى أعدت بالكليات، يوم 25 مايو الجاري، إضافة إلى أداء 12 ألف طالب وطالبة امتحانات الدراسات العليا.

أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه جرى الانتهاء من إعداد أسئلة الامتحانات، وماكينات أجهزة التصحيح الإلكتروني، وإعداد اللجان وتزويدها بمستلزمات الراحة والأمان للطلاب، واللجان الطبية في كل كلية، لتشرف على الحالة الصحية للطلاب بالكليات الـ22 كلية.

وأشار إلى أنه جرى توجيه أعضاء هيئة التدريس بتواجدهم بالكليات، ومنع الإجازات، وتزويد لجان الامتحان بكاميرات مراقبة ومنع اصطحاب المحمول أو الساعات المزودة بوسائل غش وكاميرات، كما جرى توجيه هيئة التدريس بالتصحيح عقب الامتحان مباشرة لسرعة إعلان النتائج.