تمكن النقيب محمد خطاب، معاون مباحث كفر الزيات بالغربية، من ضبط عاطل بقرية كفور بلشاى التابعة لدائرة المركز، يقود دراجة نارية بدون لوحات وبحوزته 27 قطعة حشيش، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات، يفيد تمكن النقيب محمد خطاب معاون مباحث المركز من ضبط "م.م ، 33 عاما، عاطل"، مقيم بقرية كفور بلشاي دائرة المركز، وبحوزته 27 قطعة حشيش كبيرة الحجم، ومبلغ مالي، ودراجة نارية بدون لوحات.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وحرر محضر بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.