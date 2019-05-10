هشم طالب رأس عامل بقطعة حديدية، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكسر بالجمجمة بسبب خلافات بينهما، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

جرى نقل المصاب لمستشفى الساحل التعليمي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بتلقيه إشارة من مستشفى الساحل التعليمي بوصول المدعو "محمد. م" 24 سنة، طباع ملابس ومقيم عزبة عثمان – دائرة القسم السابق اتهامه في عدد 4 قضايا "جرائم شغب، مخدرات"، مصاب بكسر مضاعف وتهتك بالمخ خارج الجمجمة ونزيف تحت الأم العنكبوتية وكدمات بالمخ، وتم حجزه بقسم رعاية المخ والاعصاب، ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال وسؤال زوجة المصاب "أميره.ع.ق" 21 سنة، ربة منزل ومقيمه ذات العنوان أتهمت المدعو "ك.ا.ص"، 21 سنة طالب ومقيم 22 شارع بسيوني أبو جامع الفرنواني – دائرة القسم بالتعدي على زوجها بالضرب وإحداث ما به من إصابات.

بالفحص تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات سابقه بين المجني عليه والمتهم، واليوم على أثر تلك الخلافات حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المصاب بالضرب بآلة حاده (قطعة حديد) محدثاً ما به من إصابات وفر هارباً.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9768 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.