أصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، قرارات بغلق 19 منشأة طبية غير مرخصة بالبحر الأحمر كما أصدر 15 قرارا بترخيص منها 7 لعيادات خاصة و8 لنوادي صحية ملحقة بفنادق سياحية.

وأفاد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي أن المحافظ، أصدر 19 قرارا بغلق منشآت شملت قرارات الغلق عيادات خاصة للكشف الطبي ونادي صحي وعيادات ملحقة بفنادق سياحية ومعمل تحاليل وذلك لعدم الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بها وفقا للقانون المنظم لعمل المنشآت الطبية، ولعدم استيفائها الشروط المطلوبة، ومخالفة أحكام القانون وذلك طبقا للمذكرة المعروضة من وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد مرعي على حرص مديرية الصحة على متابعه التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ارتكابها، وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.