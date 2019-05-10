ألقت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات القبض على مسجل شقي خطر مخدرات مفرج عنه من السجن في أعياد الشرطة يناير، 2019 عفو مشروط وذلك أثناء قيامه بترويج المخدرات وسط المقابر بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز الخانكة وضبط بحوزته 300 جرام هيروين ومبلغ مالي بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات تفيد قيام عاطل بترويج المخدرات وسط مقابر منطقة عرب العليقات بالخانكة.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الامن فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم مسجل شقي خطر تحت رقم 1302 فئة ج سرقات عامة، والمفرج عنه تحت شرط حديثا من السجون العمومية في يناير 2019 عفو عيد الشرطة في قضية مخدرات وانه يتخذ من مقابر عرب العليقات مسرحا لعقد صفقاته ليلا.

وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة من القبض على المتهم ويدعى "ف.ع " 57 سنة عاطل وتبين أنه سبق اتهامه في 22 قضية "مخدرات وسرقة متنوعة وسلاح ناري"، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام ومبلغ مالي بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.