أحمد سعد: أغنية "يا ناسي وعدك" بتاعتي وعمرو دياب أخدها من ورايا

رد الفنان أحمد سعد، على الشخص الذي يُدعى "شيخ الحارة" عندما سأله لماذا لم يأخذ بنصيحة أخيه، بالابتعاد عن الفنانة سمية الخشاب وعدم الزواج منها، قائلًا: "قالت بلاش سمية".

وقال سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة: "بقولك ايه بلاش عمرو أخويا، بجد علشان معملش رد فعل مش تمام، علاقته بزمايله ملهاش علاقة بحياتي، متدخلش عمرو في الموضوع".

وفي سؤال آخر لشيخ الحارة: "بتخاف من عمرو دياب؟"، ورد أحمد سعد: "فنان كبير وبحترمه"، وسأل شيخ الحارة مرة أخرى: "وأخد منك أغنية يا ناسي وعدك وأنت سكت؟".

ورد أحمد سعد، بعد إلحاح شيخ الحارة: "أه أخد مني الأغنية، كانت أول أغنية أعملها في حياتي، وهو سمعها في الاستديو وعجبته وقالي أغنية حلوة وكلم الشاعر والملحن من ورايا وأخدها".