رد الفنان أحمد سعد، على الشخص الذي يُدعى "شيخ الحارة" عندما سأله لماذا يتكبر على من يدعونه لحضور المهرجانات، وذكر له واقعة تكبره وتعاليه على فاروق الشرنوبي.

واتهم شيخ الحارة أحمد سعد أن الأغنية الجديدة له "فيها تلقيح"، واعترف أحمد سعد بذلك وغنى جزء منها: "منظر ومن جواها مفيش، جت ولا راحت أهي واحدة وقابلت ياما من النوع ده، يومين ومش بيروح ومش بيعيش، لو أيه راح مني مبموتش عليه، ومبقولش حظي وحش ليه، أوقات الشدة بتوري حاجات، حصلتلي ياما كتير".

وقال سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة: "كنت لسه في بداية حياتي، والأستاذ فاروق الشرنوبي كان متبنيني كصوت ومكنش حد يعرفني خالص من وأنا عندي 14 سنة، والناس كانت بتشيد بصوتي واتغريت، ودخلت مهرجات الإذاعات العربية، وكان مهرجان كبير أوي، وقدموني، ودخلت استديو 45 في الإذاعة، ودخلت وكلي غرور، والناس قعدت تسمعني، قولتلهم أنا حاسس إني واقف في لجنة، وقولت الكلمة دي أدوني شنطة هدومي وروحوني".

وأضاف سعد: "كانوا بيدوا للكورال 1200 جنيه، قالولي روح كورال، ودخلت بشموخ للكورال، وقولتلهم أنا مستعد أبقى معاكو كورال، ورد قال إحنا مش مستعدين يا حبيبي، وقالي برة، وطردني فخدت بطانيتي وطلعت 3 أيام في سبيل الله مع خالد جمعة".

وسألته بسمة وهبة: "أنت متدروش يا أحمد؟"، ورد: "أنا أطول أبقى متدروش، أتمنى أبقى متدروش، دي حاجة حلوة".