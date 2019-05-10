وصل 66 مهاجرا، اليوم، إلى إيطاليا بعدما أنقذتهم سفينة عسكرية وأخرى إنسانية إيطاليتان، الخميس، فيما قدم وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم اليمين المتطرف مشروعا لتشديد العقوبات على السفن التي تقل مهاجرين.

أنقذت الشرطة، مساء الجمعة، 70 مهاجرا قبالة لامبيدوزا، بحسب الإعلام، فيما اعتبر العشرات مفقودين بعد حادث غرق قبالة تونس أسفر عن مصرع ثلاثة مقابل إنقاذ 16 شخصا.

وظهرا، وصل 36 مهاجرا أغاثتهم، صباح أمس الخميس، سفينة دورية تابعة للبحرية الإيطالية أثناء عملية قبالة سواحل ليبيا، إلى ميناء أوغوستا العسكري شرق صقلية.

وقبلت فرنسا ومالطا ولوكسمبورج وألمانيا باستقبال قسم من هؤلاء المهاجرين، كذلك، وصل 30 مهاجرا أنقذتهم سفينة "ماري يونيو" الإنسانية مساء الخميس قبالة سواحل ليبيا، الى جزيرة لامبيدوزا.

ومساء قدم سالفيني مشروع قانون يعطي وزير الداخلية صلاحية منع سفينة من دخول المياه الإقليمية الإيطالية لاسباب تتعلق بالأمن العام.

والنص الذي لم يصادق عليه بعد في مجلس الوزراء ينص أيضا على غرامة من 3500 إلى 5500 يورو لكل مهاجر يصل إلى ايطاليا ولأي سفينة إنقاذ لم تحترم تعليمات خفر السواحل المعنيين، وترفض المنظمات غير الحكومية تسليم ليبيا المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في حال لم تضمن سلامتهم.

وفي 2012 أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا، لأن سفينة عسكرية إيطالية أعادت مهاجرين إلى ليبيا في 2009 قبل سقوط نظام معمر القذافي نهاية 2011.