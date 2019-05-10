أفادت وزارة الدفاع التونسية، بأنّ التحرّيات الأوّلية كشفت أنّ القارب الذي كان يُقلّ مهاجرين من جنسيات أفريقية وغرق شرق سواحل صفاقس، غادر ميناء مدينة زوارة الليبية أمس في اتجاه إيطاليا.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، اليوم، أنّ عمليات البحث مازالت متواصلة، موضّحة أنّه تمّ إرسال قوات تابعة للجيش البحري إلى مكان الحادث، إثر تلقي معلومات حول غرق مركب يُقل مهاجرين غير شرعيين على بعد 60 كيلومترا شرق سواحل صفاقس خارج المياه الإقليمية، وأنّها وجدت مركب صيد تونسيا أنقذ 16 فردا تمّ نقلهم على متن مركب عسكريّ.

وأوضحت أنّه بتمشيط المنطقة تمّ العثور على 3 جثث انتشلتهم وحدات الجيش البحري وتمّ إرسال وحدتين بحريتين للمساعدة في عمليّة البحث.