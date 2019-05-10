يسّرت السعودية الإجراءات أمام المعتمرين القطريين عبر «مسار إلكترونى» هذا الموسم، لكن «الدوحة» منعت مواطنيها من «بيت الله الحرام» بعد المقاطعة، متذرعة بـ«عراقيل سعودية»، حسبما ذكرت قناة العربية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه «امتداداً للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية فى خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقاً من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فإن المملكة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكترونى المخصّص للمعتمرين القطريين، ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة».

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه امتداداً للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية فى خدمة ضيوف الرحمن، فقد أعلنت عن مسار إلكترونى للمعتمرين القطريين، وضمن التسهيلات السعودية، عرضت «الرياض» إرسال طائراتها لنقل المعتمرين القطريين، وسمحت للخطوط الكويتية بأن تقوم بذلك أيضاً، لكن «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» فى قطر زعمت استمرار السلطات السعودية فى وضع العقبات.