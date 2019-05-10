رصد تقرير رسمى لمرفق الإسعاف فى محافظة السويس، اليوم، ارتفاع عدد الحوادث على طريق «السويس- الإسماعيلية»، خلال الشهر الماضى إلى 92 حادثاً فى ذلك الطريق الحيوى الذى تستخدمه مختلف أنواع السيارات يومياً، وكشف التقرير الذى عُرض على المحافظ والجهاز التنفيذى، أن الحوادث شملت اتجاهَى الطريق وأغلبها حوادث انقلاب سيارات وتصادم.

وقال محمد صبرى، سائق أوتوبيس: «أعمل بالطريق يومياً وبالفعل حوادث الطرق زادت بنسبة كبيرة بسبب انعدام الصيانة فالطريق لا يصلح لسير السيارات ويومياً نرى الحوادث بمختلف أنواعها، وإلى جانب سوء الحالة العامة فإن الطريق مظلم تماماً ولا توجد به إنارة»، لافتاً إلى أنه لم يشهد صيانة أو تطويراً منذ سنوات طويلة.

وأشار غريب كامل، مسئول مركز صيانة سيارات كائن على الطريق، إلى أن «الإسماعيلية- السويس»، أصبح كارثة، بسبب مياه الصرف الزراعى التى ترتفع بشكل كبير وتقطع الطريق وتتسبب فى عدد كبير من الحوادث: «لا يوجد أسوأ من هذا الطريق حالياً فى محافظة السويس، وعلى الرغم من تطوير طريق القاهرة العين السخنة، والقطامية، ولكن طريق السويس- الإسماعيلية كما هو ولم يحدث له أى نوع من التطوير».

رمضان السيد، من سكان حى الجناين بالسويس، أكد أن أهالى القطاع الريفى بالمحافظة فقدوا العديد من المواطنين فى حوادث أثناء عبورهم الطريق، ودائماً ما يعد المسئولون بالتطوير وتوسعة الطريق والرصف والإنارة، إلا أن وعودهم لم تنفذ وما زال نزيف الدم مستمراً.

محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، أعلن أن هيئة الطرق والكبارى بصدد رفع كفاءة طريق «السويس- الإسماعيلية»، خلال الفترة المقبلة، بشكل سريع حفاظاً على أرواح المواطنين وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الإمكانيات حتى يتم تطوير الطريق، وأكد المحافظ أن التطوير سيشمل كل طرق المحافظة.