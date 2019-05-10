البحرية الأمريكية تحذر سفن الشحن التجاري بعد تهديدات إيران

أصدرت الإدارة البحرية الأمريكية تحذيرا لسفن الشحن التجاري مفاده بأن إيران ووكلاءها قد يستهدفون البنية التحتية لإنتاج النفط.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، أن التحذير تضمن ثمة خطرًا متزايدًا منذ مطلع مايو، من احتمال شن إيران أو وكلائها هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها، بما فيها البنية التحتية لإنتاج النفط، وأضاف التحذير أن إيران -وبعد تهديدها بإغلاق مضيق هرمز- قد تستهدف هي أو وكلاؤها سفنًا تجارية، بما فيها ناقلات نفط.

ويأتي التحذير مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد تقارير استخباراتية أمريكية أظهرت أن إيران نشرت صواريخ عابرة قصيرة المدى على قوارب في الخليج، وفق مسؤولين أمريكيين على إطلاع بالأمر.