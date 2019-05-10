أكدت شركة «تاليس» الفرنسية العالمية، الرائدة فى مجال تكنولوجيا أنظمة الطيران والنقل والفضاء، أن النهضة التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية فى مجال التكنولوجيا الرقمية، مع تبنّى الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعى، من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى، فى ظل نجاح مصر فى بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق.

وقال شريف بركات، مدير عام «تاليس - مصر»، إنه فى ظل تزايد التوجهات الإقليمية للاعتماد على الاقتصاد الرقمى، فإن الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى سيلعب دوراً مهماً فى تعزيز المكانة الاستراتيجية للمنطقة، وأن تصل استثماراته إلى أكثر من 320 مليار دولار بحلول 2030، وفى ظل اهتمام مصر بالاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعى، فإن التقديرات تشير إلى أن مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مصر على وجه الخصوص قد تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار.

ونوه بأن عمليات التنمية التى شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة جعلتها من أهم الدول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كهدف استثمارى للعديد من الشركات فى مختلف المجالات، وأكد مدير عام «تاليس مصر» أن الشركة تسعى لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية فى ضوء عمليات الإصلاح الاقتصادى، التى تشهدها مصر، والنشاط الاقتصادى الكبير الذى انعكس فى صورة مشروعات قومية ضخمة فى مختلف المجالات.

وقال «بركات» إن شركته تعاقدت أيضاً مع الحكومة المصرية لتطوير وتحديث خطوط السكك الحديدية، وقال إن مصر تعد واحدة من أكثر الدول تقدماً فى مجال تقنيات الفضاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الشركة وقَّعت اتفاقاً من أجل تطوير القمر «نايل سات - 201» والخدمات المرتبطة به والمحطات الأرضية.