أدى نحو 200 ألف مواطن من القدس والداخل الفلسطينى ومن محافظات الضفة، ممن تزيد أعمارهم على الأربعين عاماً، ومن مسلمى الجنسيات الأجنبية، اليوم، صلاة الجمعة الأولى من رمضان برحاب المسجد الأقصى.

وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، أحمد أبوهولى، إطلاق فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة والشتات فى كل أماكن الوجود الفلسطينى، موضحاً، فى بيان، اليوم، أن الفعالية المركزية بالضفة الغربية ستكون عبر مسيرة ومهرجان، يقام صباح الأربعاء المقبل، فى رام الله، وينطلق من ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى الميدان المسمى باسمه.

وأضاف «أبوهولى» أن فعالية قطاع غزة ستنطلق الثلاثاء المقبل، من مقر وكالة الغوث الدولية، «أونروا»، باتجاه مقر الأمم المتحدة، حيث سيقام المهرجان المركزى، أما فعاليات مخيمات لبنان فستقام فى مدينة صيدا، الأربعاء، فيما تظاهر الآلاف من فلسطينيى الداخل، أمس الأول، إحياءً لذكرى النكبة قرب مدينة «أم الفحم» العربية، حاملين أعلام فلسطين.

تظاهر الآلاف فى انطلاق فعاليات 71 سنة على "النكبة"

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط، جايسن جرينبلات، أن الولايات المتحدة ستعلن قريباً رؤية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إنها ستكون «واقعية وقابلة للتطبيق وتتطلب من الجانبين قبول التسوية»، مؤكداً أن حزمة التسويات ستمكن الجانبين من ترك الماضى وبدء فصل جديد يمنح الأمل والكثير من الفرص للمنطقة بأسرها، حسب زعمه.

وقال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، أمام اجتماع بالأمم المتحدة حضره المفاوض الأمريكى للسلام بالشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة تصوغ خطة استسلام الفلسطينيين لإسرائيل وليس اتفاق سلام. وأضاف، خلال الاجتماع غير الرسمى للدول الأعضاء بمجلس الأمن، أن الفلسطينيين لا يملكون رفاهية عدم الانخراط فى أى جهود للسلام، لكن جهود الإدارة الأمريكية لا ترقى إلى ذلك.