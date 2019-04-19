أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة وكسر الحصار التي حملت عنوان" يوم الأسير الفلسطيني"، وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الإصابات إلى 20 إصابة بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال بالإضافة إلى إصابة 5 من المسعفين وصحفي بإصابات مختلفة شرق قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة مختلفة من بينها 5 بقنابل الغاز، وواصلت قوات الاحتلال إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار من أجل تفريق المتظاهرين ما أدى إلى إصابة سيدة بعيار مطاطي بالرأس كما أصيبت فتاة بقنبلة غاز مباشرة بالرأس واختناق العشرات بالغاز المسيل للدموع شرقي خزاعة شرقي خانيونس.