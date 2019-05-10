قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإصابة بالصداع النفسي الأكثر انتشارا بين الناس.

وأضاف موافي، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصداع النفسي عبارة عن توتر شديد جدا وإرهاق في العمل، مع عدم الحصول على إجازات وعدم ممارسة الرياضة.

وكشف أن الأدوية المزيلة للصداع خطر، لأن الشخص المريض في حال تناولها سيستمر عليها، متابعا أن الإيمان عندما يدخل قلب المسلم سيشعر بالراحة وحينها سيزول الصداع النفسي الذي يشعر به.

ونصح موافي بالاعتكاف في المسجد ما بين صلاة المغرب والعشاء لمدة ساعة ونصف، حتى يحصل على فرصة ويبتعد عن المشاكل.