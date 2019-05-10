بمجرد تسليمهمن آخر ورقة امتحان بالفصل الدراسي الثاني بمدرسة كلية النصر للبنات بوسط الإسكندرية، مساء أمس، انطلقت 50 تلميذة من الصفوف الخامس وحتى والثاني الثانوي، إلى حجرة التربية الفنية الكبرى بالمدرسة، ليشتركوا في إعداد كراتين رمضان الخيرية لتوزيعها على عمال المدرسة.

"زي ما حبين ننجح في امتحانات المدرسة، نفسنا ننجح فى امتحان الآخرة".. تلك الكلمات قالتها إحدى الفتيات بسعادة بالغة أثناء انقسامهن إلى 3 مجموعات أمام موائد كبرى، ليقومن بدورهن الخدمي، فمنهن من تزن الأرز السائب من الشيكارة إلى الأكياس، ومنهن من يخرج مقتنيات الزيت والسكر والمكرونة من كراتينها لتوصيلها إلى آخر مجموعة تعمل على تعبئة الشنطة الرمضانية، حتى ابتسمن جميعا.

"ما أجمل أن نعلم أولادنا العطاء، ما أروع أن نزرع فى قلوبهن بذور الخير، ما أحوج أولادنا للعودة إلى ما نشأنا عليه من عادات، فهذا درس رمضانى ديني أخلاقي عملي للتلميذات، تقوم به كلية النصر للبنات".. بتلك الكلمات أبدت الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية، إعجابها بالمبادرة التي أطلقتها المدرسة.

وأضافت إيمان شرف، لـ"الوطن"، على هامش مشاركة الفتيات، أن المدرسة بالتعاون مع جمعية خيرية اعتادت إعداد الكراتين الرمضانية، لإهدائها للعمال، إلا أنها المرة الأولى التي تشترك فيها التلميذات، حيث أرادوا تعليمهن قيمة شهر رمضان الحقيقية فى صنع الخير، فرمضان لا يقتصر على المسلسلات والزينة، بل جوهره أعمق من ذلك.

وأعربن الفتيات عن سعادتهن بالعمل الخدمي وطلبن المشاركة المستمرة في هذا العمل سنويا، لافتة إلى أن الفتيات تعلمن أهمية بذل الجهد فى صنع العمل الخيري، والعطف على كل شخص يحتاج إلى ذلك، إذ كان بالطعام أو بالكلمة الحلوة.