أدى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد كلية التجارة الجديد بجامعة الإسكندرية، وذلك استجابة لدعوة الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية، تمهيداً لافتتاح المسجد، وقام الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة، بإلقاء خطبة الجمعة، بعنوان "رمضان شهر العتق من النار".

وأكد "عبد البصير"، إن الله اختص شهر رمضان بعطايا ومزايا كثيرة منها: "شهر الهداية الذي أنزل فيه القرآن، وشهر الدعاء، وشهر العتق من النار، حيث إن لله عند كل إفطار عتقاء من النار، مشددا على أن الصوم طريق من طرق الجنة.

وفى سياق أخر، نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية كبرى، زارت مساجد إدارة أوقاف محرم بك، بالإضافة للقوافل الداخلية ببعض الإدارات الفرعية للحديث في فضل شهر رمضان.