سرقة أوراق إجابة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمعهد أزهري بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية في سوهاج، من جهودها لكشف غموض واقعة سرقة أوراق الإجابة للصفين الأول والثاني الثانوي من داخل معهد شندويل البلد بمركز المراغة بسوهاج، وسرقة ملفات طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بسرقة مجهول بسرقة أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وكذلك سرقة ملفات الطلاب للصفوف الثلاثة الثانوية.

وتبين من الفحص أن عامل المعهد ذهب إلى المسجد لأداء صلاة العصر، وعقب عودته اكتشف كسر غرفة شيخ المعهد وغرفة الكنترول وسرقة الأوراق، وأبلغ العامل الشرطة، التي حضرت للمعهد ويجري فحص الواقعة، وتبين سرقة جهاز كمبيوتر من غرفة الكنترول.

وأكد مصدر بالأزهر أن أوراق الإجابة، المسروقة تم تصحيحها ورصدها والنتائج موجودة داخل المعهد، فيما أكد محمد حسين، وكيل وزارة الأزهر أن الواقعة محل فحص وسيتم عرض النتائج فور الانتهاء منها.