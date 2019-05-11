افتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم، أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية هذا العام بالنادي الأولمبي.

بدأت الفعاليات بتلاوة القرآن والإنشاد الديني للشيخ أحمد يحيى، ثم ديفيليه لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشى بقيادة الفنان ياسر عثمان.

وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة كولاج بعنوان "زينة رمضان" إلى جانب مسابقة فى المعلومات العامة، تلاها توزيع كتاب رسمة وحدوتة على الأطفال الفائزين.

واختتم، اليوم، بعرض فني لفرقة أبي قير للموسيقى العربية، وتضمن تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية والدينية منها أم البطل، مولاي، يونس، وغيرها من أغاني الطرب الأصيل بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، وشهد حفل الافتتاح المهندس طارق السيد عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة النادي، ونخبة من المثقفين والجمهور السكندري.

جدير بالذكر أن الاحتفال بليالي رمضان يستمر حتى يوم 23 من مايو الجاري وتتنوع الفعاليات ما بين الندوات الثقافية والفنون الشعبية، الموسيقى العربية، الإنشاد الديني، والأمسيات الشعرية، بجانب المسابقات الثقافية والورش الفنية.