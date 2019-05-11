تنظم مكتبة مصر العامة العديد من الورش الفنية المختلفة والمتنوعة لتنمية المهارات الفنية لدى الأطفال خلال إجازة نصف العام، حيث تتضمن الورش تعليم الرسم الحر وفنون التلوين، وذلك للمرحلة العمرية من 4 سنوات وحتى 16 سنة.

تبلغ قيمة الاشتراك في الورش نحو 100 جنيه للطفل، على مدار 4 حصص، مع ضرورة إحضار اسكتش رسم، قلم رصاص وممحاة "أستيكة".

مواعيد حصص الرسم لأطفال فوق 8 سنوات الرسم يومي الأحد، الأربعاء، الاثنين والخميس من الساعة 10 صباحًا حتى 11 ونصف، وكذلك من الساعة 11 ونصف حتى الساعة 1 ظهرًا، وبالنسبة للأطفال تحت 8 سنوات الرسم يكون مواعيد الورش يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 حتى 11 ونصف صباحًا، ومجموعة أخرى من الساعة 5 ونصف حتى 7 مساءً.

وللتقديم في الورش، يتم التوجه إلى مقر المكتبة من الساعة10صباحًا حتى 6 مساءً.