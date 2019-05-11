تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان بانتقاله من العياط لبولاق لاستكمال دراسته والعيش وسط أصدقائه، وتدهور الحالة الصحية لوالد "صافية" التي تقوم بدورها حلا شيحة، وتحدث مقابلة بين أمل ابنة إبراهيم كتخا ومعلمها ويدور الحديث حول علاقتها بـ"زلزال"، وتتفاجأ أمل بتخطيط والدها لزواجها من آخر، وتحاول الوصول لـ"زلزال" لتخبره بالأمر.

ومن جانبه، تشتعل الغيرة بين أمل وصافية فور رؤيته ممسكا بيد أمل في محاولة منها لمعرفة هويتها وعلاقته بها.

يتفاجأ "زلزال" بوضع لافتة تفيد بامتلاك إبراهيم كتخا واستحواذه على أرض والد "زلزال" ليدخلا في صراع ويحاول إسقاط اللافتة ويقوم بضربه الحراس.