بالصور| "دياب" يحيي حفلا غنائيا بإحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس

أحيا المطرب محمد دياب، حفلاً غنائيًا، بالخيمة الرمضانية "مود سوينج" في التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وأشعل الفنان دياب، الأجواء بمجموعة من أغانيه المتميزة منها "العووو" و"غمازات" و"الشحن فصل" و"حب دروشني" و"قلبت مرجيحة"، وغيرها من الأغاني.

وعبر أحمد الديناري صاحب الخيمة، عن سعادته بردود الأفعال حول الحفل الذي بدأ باستقبال الحضور بعدد من الأغاني العربية والعالمية، وبعدها قدمت فرقة المولوية عرضًا صوفيًا أثنى عليه الحضور، ليطل عليهم بعدها المطرب محمد دياب، الذي كان أغلب الحضور بالحفل من أصدقائه في الوسط الفني.

يذكر أن الخيمة تقام لأول مرة هذا العام في الهواء الطلق، وتعد من أكبر الخيم الرمضانية، وتستقبل يوميًا أكثر من 600 شخص، وخاصة الأطفال، وتضم Kids Area ضخم، وسحور متميز، فضلا على الأجواء الرمضانية الاحتفالية الموجودة يوميًا بها.