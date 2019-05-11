المنشد عامر التوني: "بدأت أداء الأغاني الصوفية في اليونان"

قال المنشد الديني عامر التوني، إن بدايته في عالم الإنشاد كانت في الصعيد، وتحديدًا بمدينة ملاوي في قرية الروضة، حيث الذكر والحضرة والموالد.

وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يُعر ض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل: "المنشد تصاحبه الدفوف، وشعر الربابة يعطي المنشد دلالات يكونها في عقله، بما يعطيه مساحة في التخيل".

وتابع: "التخيل أحد أبعاد الإنسان، وتصل الأبعاد إلى 9 في بعض الأحيان، وأنا خريج تربية لغة عربية بناء على رغبة الأهل وبعدها اشتغلت مدرس في الإبراهيمية الثانوية، واستقلت ولم أر استكمل حياتي بهذا الشكل".

وواصل: "سافرت إلى اليونان فترة، لأن هناك المطبوعات المصرية كانت تطبع في قبرص ولبنان واليونان، واشتغلت مصححا لغويا لدى بعض دور النشر، وتعرفت على موسيقيين يونايين، وبدأنا نغني الأغاني الصوفية معًا".