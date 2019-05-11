ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع البارود في كولومبيا إلى 26 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع داخل مصنع لمعالجة البارود في العاصمة الكولومبية بوجوتا، إلى 26 قتيلا بينهم 16 قاصرا.

وقالت مصادر رسمية كولومبية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن "عدد القتلى ارتفع إلى 26 بينهم 16 قاصرا".