"ليما" تتهم الرئيس الفنزويلي بحماية جماعات إرهابية في كولومبيا

اتهمت مجموعة "ليما"، التي تدعم المعارضة في فنزويلا، الرئيس نيكولاس مادورو، بحماية "جماعات إرهابية" في كولومبيا، وقالت إنها "ترفض أي محاولة لتهديد حياة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي".

وأضافت المجموعة، في بيان مشترك عقب اجتماع في بيرو، أنها "قررت مساعدة مشاركة كوبا في البحث عن نهاية للأزمة في فنزويلا، وتضم المجموعة نحو 12 دولة من بينها كندا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي".

وكان زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، دعا إلى إضراب عام ومواصلة التظاهرات على أمل طرد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي وعد بمعاقبة "الخونة" المسؤولين عن التمرد العسكري الذي وقع قبل يومين.

وقال جوايدو، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس: "سنواكب اقتراح التناوب في الإضراب إلى أن نصل إلى الإضراب العام، مضيفا: "سنواصل تحركنا في الشارع إلى أن نحصل على حريتنا".

فيما أعلن المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية وهو منظمة غير حكومية، مقتل متظاهرة في السابعة والعشرين من العمر تدعى خوروبيت راوسيو خلال تجمع ضد مادورو، الأربعاء، في كراكاس، حسب "فرانس برس".

ودعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجيش، إلى محاربة جميع الانقلابيين، وذلك في خطاب ألقاه أمس غداة تظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.